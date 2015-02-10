Санду: Кишинев выступает за мирное урегулирование конфликта в Приднестровье

Президент Молдавии рассказала о том, что контактов с Москвой Кишинев не имеет.

Президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что Кишинев выступает за мирное урегулирование конфликта в Приднестровье. Такой информацией глава государства поделилась в эфире местного телеканала Pro TV. Политик добавила, что на текущий момент диалога между Кишиневом и Москвой нет. Однако обсуждать актуальную повестку дня стороны могут по дипломатическим каналам.

Мы – мирная страна. Мы приемлем только мирное разрешение приднестровского конфликта. Господин Лавров об этом в курсе, так как мы обсуждали это в формате "5+2" (Молдавия и Приднестровье, а также ОБСЕ, Россия, Украина, ЕС и США). Майя Санду, президент Молдавии

Напомним, что молдавский министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску ранее вызвал временного поверенного в делах РФ в республике Анатолия Лошакова для разъяснений. Они касались высказываний Сергея Лаврова о непризнанном регионе. Глава МИД РФ уточнил, что Кишинев должен понимать, что в случае создания угроз безопасности российских миротворцев в Приднестровье, эта ситуация будет рассматриваться как атака на РФ.

Президент Молдавии призвала экономить газ из-за риска остановки "Газпромом" поставок.

Фото и видео: YouTube / Pro TV Chisinau