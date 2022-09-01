Президент Молдавии призвала экономить газ из-за риска остановки "Газпромом" поставок

Майя Санду рассказала, что прежний президент не занимался диверсификацией поставок энергоресурсов.

Президент Молдавии не исключила прекращения поставок российского газа в республику. Соответствующее заявление глава государства Майя Санду сделала в эфире местного телеканала "Голос Бессарабии". Политик призвала граждан страны максимально сократить потребление энергетических ресурсов из-за того, что в зимний период их стоимость станет для Кишинева неподъемной. Сейчас чиновники пытаются заменить поставки из РФ, чтобы ресурсы были хотя бы на нужды центрального отопления столицы.

Есть риск, что "Газпром" перекроет поставку газа. Однако даже если нас не отключат, тенденция такова, что цены на газ станут неподъемными. Это значит, что нам надо попытаться сократить потребление. Майя Санду, президент Молдавии

При этом Майя Санду переложила вину за европейский энергетический кризис на прежнее правительство. Президент уверена в том, что ее предшественники не занимались вопросом диверсификации энергетических источников. Она не исключила, что эта деятельность не велась "с подачи российской стороны".

Президент Молдавии ответила на вопрос о встрече с лидером Приднестровья.

Фото и видео: YouTube / Vocea Basarabiei

