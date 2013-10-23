Майя Санду сообщила об отсутствии планов видеться с Вадимом Красносельским.

Президент Молдавии ответила на вопрос о встрече с лидером Приднестровья. В эфире местного телеканала "Голос Бессарабии" Майя Санду заявила о том, что напрямую не планирует контактов с коллегой из непризнанного самопровозглашенного региона Вадимом Красносельским. Ведущая в эфире спросила у гостьи о том, не хочет ли она обсудить накопившиеся вопросы с Тирасполем.

Господин Красносельский может пообщаться и обсудить вопросы с господином Серебряном и другими представителями правительства… Майя Санду, глава Молдавии

Напомним, что ранее приднестровские СМИ со ссылкой на главу МИДа Виталия Игнатьева рассказали данные о том, что Вадим Красносельский отправил Санду "восьмое письмо", в котором говорится о готовности Тирасполя приступить к серьёзной работе по прямому диалогу с Кишиневом. Президент Молдавии отметила, что после начала российской военной спецоперации на Украине диалог между Кишиневом и Тирасполе активировался на правительственном, а также экспертном уровнях.

Президент Молдавии заявила, что страна может развиваться только в составе ЕС.

Фото и видео: YouTube / Vocea Basarabiei