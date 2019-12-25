Президент Молдавии заявила, что страна может развиваться только в составе ЕС

Майя Санду сообщила о необходимости сплотиться перед холодным сезоном.

Президент Молдавии Майя Санду заявила на торжествах по случаю годовщины независимости о том, что республика может развиваться только в составе Евросоюза. Политик призвала обеспечить благополучие граждан за счет реализации европейской модели развития страны. Речь идет, по словам лидера, о таких ценностях как свобода, труд и соблюдение правил.

Молдавия может стать по-настоящему сильной, способной защитить своих граждан, только в семье европейских стран. Молдавия может сохранить и укрепить свою демократию только в ЕС. Майя Санду, президент Молдавии

Президент отметила, что сейчас чувствует отчаяние среди граждан страны, которое связано с ростом цен, неопределенностью и украинским кризисом. По мнению политика, данные трудности не должны заставить Кишинев сдаться в борьбе, а лишь сплотят и укрепят страну. Майя Санду уверена в том, что власть протянет руку помощи нуждающимся в ней. В частности, предусмотрена поддержка малообеспеченных семей, пожилым людям, чтобы население Молдавии успешно пережило зимний сезон.

Лидер оппозиционной партии Молдавии "Шор" готов ехать в Москву для переговоров по газу.

Фото: YouTube / Teleradio Moldova