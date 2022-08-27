Лидер оппозиционной партии Молдавии "Шор" готов ехать в Москву для переговоров по газу

Илан Шор хочет заключить с "Газпромом" взаимовыгодный контракт.

Лидер оппозиционной партии Молдавии "Шор" готов ехать в Москву для переговоров по поставкам газа. Политик заметил, что республиканские власти обманули народ, пообещав республике достичь энергетической независимости, поэтому Илан Шор намерен договориться с российской компанией "Газпром" о взаимовыгодном сотрудничестве. Речь идет о контракте, условия которого не будут уничтожать независимость страны, унижать граждан или калечить экономическую систему. Соответствующей информацией лидер движения объявил в видеообращении, приуроченном ко Дню независимости Молдавии.

Я хочу обратиться напрямую к правительству РФ и руководству "Газпрома" с просьбой согреть наши дома. И помочь нашей Молдове обрести истинную независимость. Я лично готов отправиться в Москву на переговоры по поставкам газа в Молдову. Илан Шор, лидер оппозиционной партии

Политик убежден в том, что то Кишинёв способен заключить взаимовыгодное соглашение с "Газпромом".

"Газпром" ждет в дальнейшем исполнения Молдавией контрактов в полном объеме и в срок.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости