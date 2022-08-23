"Газпром" ждет в дальнейшем исполнения Молдавией контрактов в полном объеме и в срок

Сергей Куприянов сообщил о том, что "Молдовагаз"долна исполнять обязательства в срок.

Российская компания "Газпром" ждет в дальнейшем исполнения Молдавией энергетических контрактов по оплате поставок за российский природный газ в полном объеме и в срок. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал официальный представитель оператора Сергей Куприянов.

Исходим из того, что в дальнейшем молдавская сторона, безусловно, будет исполнять свои контрактные обязательства в полном объеме и в срок. Сергей Куприянов, пресс-секретарь "Газпрома"

Эксперт подчеркнул, что "Молдовагаз" смог рассчитаться с "Газпромом" только за июльские поставки газа. Ранее компания согласилась в исключительном порядке перенести срок оплаты аванса "Молдовагазом" за поставки в республику в августе 2022 года до 1 сентября.

В Молдавии заявили, что будут добиваться возвращения своей продукции на рынок России.

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