Майя Санду призвала наказать парламентариев, носивших и призывавших надевать запрещенный символ.

Глава Молдавии потребовала наказать надевших в День Победы георгиевскую ленту республиканских депутатов. Соответствующее заявление глава государства сделала в рамках своего выступления на телеканале TVR Молдова. Она прокомментировала инициативу правоохранительных органов лишить народных избранников иммунитета ради привлечения ответственных лиц к административной ответственности. По словам политика, члены парламента, которые замечены с запрещенным символом на 9 Мая, должны понести наказание.

Я думаю, что это смешно, что депутаты не могут быть наказаны без прохождения сложной процедуры. Прокуроры, полиция, МВД должны делать свою работу, все виновные должны быть привлечены к ответственности. Майя Санду, президент Молдавии

Политик подчеркнула, что осуждает молдавских парламентариев, которые призывали население к ношению запрещенного в стране символа Победы в Великой Отечественной войне.

Власти Молдавии надеются на увеличение допуска сельхозпродукции страны на рынок ЕС.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, принадлежащая к экстремистской и террористической компании Meta) / Emisiunea „Punctul pe AZi"