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Глава Митранса категорически против допуска иностранных авиакомпаний к перевозкам по РФ

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Виталий Савельев рассказал о том, какие права могут получать иностранные авиаперевозчики.

Глава российского министерства по транспорту категорически против допуска иностранных авиакомпаний к перевозкам внутри России. Такое заявление чиновник сделал во время обсуждений  в профильном комитете по вопросам экономической политики в Совете Федерации. Виталий Савельев выступил против свободного допуска зарубежных пассажирских авиаперевозчиков.

Чего мы не можем и не должны допустить - это каботаж внутри России, это положит все авиацию. Если дать восьмую или девятую степень свободы - все, больше авиацию России не поднять.

Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

Чиновник считает, что можно давать разрешение иностранным фирмам рейсы и увеличивать слоты сюда и отсюда, но давать им перелеты по стране - нельзя. Савельев призвал РФ самостоятельно выкарабкиваться из ситуации с санкциями.

С 1 апреля Turkish Airlines запускает рейсы из Петербурга в Анталью.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

Теги: авиакомпании, авиасообщение, виталий савельев, минтранс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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