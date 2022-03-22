Глава Митранса категорически против допуска иностранных авиакомпаний к перевозкам по РФ

Виталий Савельев рассказал о том, какие права могут получать иностранные авиаперевозчики.

Глава российского министерства по транспорту категорически против допуска иностранных авиакомпаний к перевозкам внутри России. Такое заявление чиновник сделал во время обсуждений в профильном комитете по вопросам экономической политики в Совете Федерации. Виталий Савельев выступил против свободного допуска зарубежных пассажирских авиаперевозчиков.

Чего мы не можем и не должны допустить - это каботаж внутри России, это положит все авиацию. Если дать восьмую или девятую степень свободы - все, больше авиацию России не поднять. Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

Чиновник считает, что можно давать разрешение иностранным фирмам рейсы и увеличивать слоты сюда и отсюда, но давать им перелеты по стране - нельзя. Савельев призвал РФ самостоятельно выкарабкиваться из ситуации с санкциями.

С 1 апреля Turkish Airlines запускает рейсы из Петербурга в Анталью.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации