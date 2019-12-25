С 1 апреля Turkish Airlines запускает рейсы из Петербурга в Анталью

Продажа билетов уже началась.

В понедельник, 21 марта, стало известно, что авиакомпания Turkish Airlines запускает рейсы из Петербурга в Анталью. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров.

Так, полеты возобновятся с 1 апреля и будут ежедневными. Самолет из Петербурга отправляется в 11:45, прибывает в 15:55. Обратный рейс в 6:30.

Отметим, что продажа билетов уже стартовала. На сегодняшний день рейс в один конец эконом-классом стоит 350 евро, бизнес-классом – 1228 евро. На майских праздниках цена билета возрастет до 373 евро.

В начале июня билеты в одну сторону стоят 209 евро в эконом-классе и 1288 евро в бизнес-классе.

Минтранс: российские авиакомпании продолжают выполнять международные рейсы. Речь идет о таких направлениях, как: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, ОАЭ, Таджикистан, Турция и Узбекистан.

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