Глава Минздрава РФ назвал условие избавления от COVID-19

По его словам, основная задача в борьбе с коронавирусом - создание коллективного иммунитета.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что участие всех жителей РФ в вакцинации от COVID-19 очень важно для создания коллективного иммунитета. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия-1".

Он отметил, у многих россиян заболевание коронавирусом протекает тяжело и нередко бывает смертельным.

Нужно остановить. Это ответственность каждого за себя и за окружающих. Нужно создать коллективный иммунитет, вирус должен уйти из страны, поэтому участие всех очень важно. Михаил Мурашко, глава Минздрава

Напомним, ранее Мурашко заявил, что почти 17 миллионов россиян прошли первый этап вакцинации от COVID-19. По его словам, в настоящее время имеющиеся российские вакцины от коронавируса показывают свою высокую эффективность, а главной задачей является постараться создать коллективный иммунитет, а не останавливаться на статистических данных.

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