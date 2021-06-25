Глава Минздрава ФРГ: "Дельта" летом может стать доминирующим в Германии

Йенс Шпан оценил возможность распространения индийской версии инфекции по Германии.

Глава Минздрава ФРГ заявил, что штамм "Дельта" летом может стать доминирующим в Германии. Такое заявление сделал чиновник во время пресс-конференции в Берлине. Йенс Шпан полагает, что новая версия коронавируса будет активно распространяться по территории Германии в летние месяцы. Сейчас на этот штамм приходится не более 15% новых зараженных.

Вариант "Дельта" будет преобладать летом. Скорее, это вопрос нескольких недель, чем месяцев. Слишком беззаботное лето не должно превращаться в тревожную осень. Йенс Шпан, глава Минздрава Германии

Министр призвал сограждан быть осторожными и пойти на вакцинацию, а также соблюдать ограничительные меры, социальную дистанцию и носить маски в закрытых помещениях и при большом скоплении граждан.

Шпан также прокомментировал возможность четвертой волны пандемии осенью 2021 года. В Минздраве ФРГ считают, что во многом эпидемиологическая обстановка будет зависеть от граждан. По возвращению из отпусков врачи предлагают немцам пройти ПЦР-тестирование.

Первый случай заражения штаммом коронавируса "Дельта плюс" зафиксировали в России.

Видео: YouTube / phoenix