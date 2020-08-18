Глава Минздрава Белоруссии написал протестующим открытое письмо

В ИВС и СИЗО, отметил Караник, работают не гражданские медики, а врачи пенитенциарной системы.

Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник написал протестующим открытое письмо с названием "Мы готовы к диалогу". Его направили в издание Tut.by. Оно его публикует.

Письмо Караник написал после того, как поговорил с участниками акций протеста вживую. Он отметил, что конструктивного разговора не получилось.

Сложилось впечатление, что он и не был нужен собравшимся. Владимир Караник, министр здравоохранения Белоруссии

Он заявил, что во время протестов силовики не использовали машины скорой помощи — о чём неоднократно заявляли митингующие и пострадавшие на акциях протеста. По словам Караника, машины медицинской службы внутренних войск имеют похожую раскраску — в них находятся военные медики в форме.

В ИВС и СИЗО, отметил Караник, работают не гражданские медики, а врачи пенитенциарной системы.

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