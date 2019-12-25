Глава Минюста оценил идею заменить трудовых мигрантов заключенными

Это даст возможность создавать исправительные центры на крупных стройках.

Глава Министерства юстиции России Константин Чуйченко прокомментировал идею о замене трудовых мигрантов на заключенных РФ. Об этом пишет "РИА Новости".

По его словам, данная инициатива является правильной и полезной, потому как это позволит формировать исправительные центры на основе крупных строек. Чуйченко отметил, что особый интерес вызывают крупные инвестиционные проекты.

Нам очень интересны крупные инвестпроекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек. На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем похвастаться, что такие есть. Константин Чуйченко, глава Минюста РФ

Глава ведомства отметил, что замена трудовых мигрантов заключенными позволит последним реализовать право на замену наказания. По его словам, в настоящее время в России около 180 тысяч осужденных имеют право перейти в исправительный центр, однако, из-за нехватки мест это невозможно устроить.

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