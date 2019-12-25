Совфед одобрил закон о запрете звуковой рекламы на зданиях

Инициативу внесли на рассмотрение СФ депутаты Астраханской области.

Совет Федерации России одобрил закон о запрете звуковой рекламы на зданиях. На пленарном заседании спикеры CФ оценили возможность использования звукового оборудования на сооружениях. Речь идет об аппаратуре, расположенной на внешних стенах помещения, крышах и других элементах объектов. В частности, закон будет распространяться на монтаж такого оборудования на жилых домах.

В законную силу инициатива вступит спустя 90 дней после официальной публикации текста. Предложение на рассмотрение в Совет Федерации внесли представители думы Астраханской области. Парламентарии указали федеральным коллегам на то, что зачастую звуковая реклама становится слишком навязчивой. Это порождает, по мнению депутатов, социальную напряженность. Жители зданий вблизи транслирующейся рекламы вынуждены слушать такую рекламу непрерывно.

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Фото: Piter.tv