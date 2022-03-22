Глава Минтранса допустил небольшой рост цен на авиабилеты к лету

Виталий Савельев рассказал о том, что цены на билеты значительно не могут вырасти.

Глава российского министерства по транспорту допустил небольшой рост цен на авиабилеты к лету. Такое заявление чиновник сделал во время заседания в Совете Федерации в комитете по экономическому развитию. Виталий Савельев заметил, что сильно высокую стоимость на билеты компании не смогут установить, так как в этом случае клиенты не раскупят билеты. Специалист ответил на вопрос законодателей о том, выгоден ли текущий момент для покупки авиабилетов на летний период.

Подорожают ли билеты? Да, подорожают, как всегда, чуть-чуть. Потому что есть низкий сезон, когда никто не летает, зима; есть высокий сезон, когда все летают и пытаются заработать. Виталий Савельев, министр по транспорту

Виталий Савельев подчеркнул, что в отношении подорожания авиабилетов будет "очень аккуратно все". В данном вопросе чиновник не видит проблем.

Глава Митранса категорически против допуска иностранных авиакомпаний к перевозкам по РФ.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации