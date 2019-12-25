Глава Минпросвещения рассказал, как бороться со стрессом. Сергей Кравцов в рамках онлайн-урока для школьников "Будь здоров" заявил о том, что рекомендует заниматься спортом. Физические упражнения помогают справиться с психологической нагрузкой. Он посоветовал учащимся следовать своему примеру.
Во-первых, это спорт, занятия спортом… и правильное питание, и правильный сон. Все это влияет на организм...Тогда никакие стрессы здесь не страшны
Сергей Кравцов, глава Минпросвещения
Министр заметил, что если выполнять рекомендации, то школьники смогут справиться со стрессом, волнением, а также заметно снизить влияние данных факторов на организм.
Попова посоветовала школьникам спать по восемь часов.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все