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Глава Минпросвещения рассказал, как бороться со стрессом
Сегодня, 11:02
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lesjasap

Глава Минпросвещения рассказал, как бороться со стрессом

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Сергей Кравцов дал советы школьникам по борьбе со стрессом.

Глава Минпросвещения рассказал, как бороться со стрессом. Сергей Кравцов в рамках онлайн-урока для школьников "Будь здоров" заявил о том, что рекомендует заниматься спортом. Физические упражнения помогают справиться с психологической нагрузкой. Он посоветовал учащимся следовать своему примеру.

Во-первых, это спорт, занятия спортом… и правильное питание, и правильный сон. Все это влияет на организм...Тогда никакие стрессы здесь не страшны

Сергей Кравцов, глава Минпросвещения

Министр заметил, что если выполнять рекомендации, то школьники смогут справиться со стрессом, волнением, а также заметно снизить влияние данных факторов на организм. 

Попова посоветовала школьникам спать по восемь часов.

Теги: будь здоров, минпросвещения, сергей кравцов, стресс, школа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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