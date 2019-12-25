Глава Роспотребнадзора заявила, что соблюдение режима сна необходимо для успехов в учебе.

Анна Попова посоветовала школьникам спать по восемь часов. Глава Роспотребнадзора заявила об этом во время онлайн-урока "Будь здоров!". Чиновница отметила, что при недосыпании дети не будут "иметь успеха".

Что важно для школьников… Они должны спать 8 часов - и больше никак. И ни завтрашний экзамен, и ни послезавтрашняя какая-то тренировка и матч – ничто не должно помешать. В 11 - отбой Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова заметила, что после восьмичасового сна с учащимися "случится чудо". Она привела в пример победу в матче и успешное написание диктанта. Коллегу поддержал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он заметил, что у него не всегда получается отключать все гаджеты за час до сна, как это рекомендует профильное ведомство.

Попова допустила возвращение школ к дистанционному обучению.