В учебных заведениях будет составлено специальное расписание.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила возвращение школ к дистанционному обучению. По её словам, это возможно, если в учебных заведениях начнутся массовые заболевания.

Попова подчеркнула, что это может быть связано не только с коронавирусом, но и с другими респираторными заболеваниями — например, гриппом. Сейчас, считает глава Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка позволяет начать учебный год в очной форме.

Рассказала Попова и об организации текущего учебного процесса. Дети в школах будут переходить из своего класса в специальный кабинет, не пересекаясь с учениками из других классов. Это станет возможно благодаря специальным интервалам. Также каждый час во всех помещениях школы будет проводится дезинфекция, влажная уборка и обеззараживание воздуха.

Также в учебных заведениях будет составлено специальное расписание, из-за которого классы почти не будут пересекаться друг с другом на переменах.

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