Беглов поздравил школьников и учителей с Днем знаний

Градоначальник пожелал учащимся насыщенных и интересных школьных лет.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил школьников, студентов и учителей с Днем знаний. В видеозаписи, опубликованной на сайте Смольного, градоначальник выразил уверенность, что началу нового учебного года рады все 530 тысяч петербургских школьников.

В своей речи Беглов отметил, что День знаний – это праздник не только для школьников и учителей. Он заявил, что каждый из нас учится всю свою жизнь.

Главными героями праздника губернатор назвал первоклассников, которых в этом году 62 тысячи. Он пожелал им ярких открытий и отличных оценок. Всем учащимся – насыщенных и интересных школьных лет, а главное, чтобы учеба была в радость.

Петербург в течение всего лета активно готовился к новому учебному году. К 1 сентября в городе готовы и продезинфицированы все 687 школ. В некоторых районах появились новые школы с бассейнами, спортивными площадками и современным оборудованием.

Ранее мы рассказывали, какие ограничения ждут школьников в новом учебном году.

Видео: gov.spb.ru