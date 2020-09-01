1 сентября 2020 в Петербурге: новые правила и ограничения

Менее суток осталось до наступления Дня знаний, а картина нового учебного года до сих пор не до конца ясна. Каким будет новое расписание, пустят ли в школу ребенка с аллергическим ринитом, как будут работать столовые, и вернутся ли дети к дистанционному обучению? Piter.TV постарался ответить на самые популярные вопросы родителей и учеников.

Как пройдет День знаний в СПб?

Каждый регион России сам принимал решение, смогут ли дети, родители и учителя присутствовать на линейке лично, или торжественное мероприятие перенесут в дистанционный формат. В частности, эпидемиологическая ситуация в Петербурге позволяет провести очные линейки. Однако в этом году их проведут только для учеников первых классов и выпускников. Так решили в Комитете по образованию города и региональном Роспотребнадзоре, пишет пресс-служба Смольного.

Всем присутствующим необходимо соблюдать введенные ранее предписания. А именно:

- линейки должны быть проведены на открытом воздухе;

- длительность мероприятия не должна превышать 30 минут;

- все родители, ученики и сотрудники школ должны иметь при себе средства индивидуальной защиты. На линейку попросили не приводить всех членов семьи.

"Коронавирус никуда не делся, необходимо соблюдать новые социальные правила, в том числе использовать маски и перчатки", - призвал родителей Александр Беглов.

Что такое "утренний фильтр"?

В каждой школе уже разработали график прихода и ухода учеников. Благодаря ему занятия у детей будут начинаться в разное время, что позволит избежать скопления людей в коридорах и фойе в часы пик. По возможности в школах откроют дополнительные входы. Каждое утро ученикам будут измерять температуру.

Администрация школы или классные руководители должны будут сообщить родителям, к какому времени (или входу) нужно приводить и забирать ребенка. Если вы до сих пор не знаете, по какому графику будет учиться ваш ребенок, зайдите на сайт школы или самостоятельно свяжитесь с классным руководителем.

Исключения для детей с ринитом и повышенной температурой

Родители школьников с аллергическим насморком и температурой 37,1 (организмы индивидуальны, и часть людей имеют "нормальную" температуру 36,0 или 37,1 градусов) переживают, что их дети не смогут обучаться в очном формате. Однако это не так. По словам заместителя начальника отдела санитарного надзора по вопросам надзора за условиями воспитания и обучения детей Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Полины Слесаренко, как правило, школьные медработники знают об особенностях организма учащихся, поэтому они не допустят, чтобы здорового ребенка отправили домой.

Если же у ученика выявят признаки заболевания, то его немедленно поместят в отдельное помещение до приезда родителей, скорой помощи или осмотра медработника школы.

Как будет организовано обучение?

Для каждого класса сформируют индивидуальные маршруты. Расписание будет включать сдвоенные уроки (так называемые пары). Чтобы сократить перемещения учащихся по школе, учителя будут сами ходить по классам за исключением тех предметов, где требуется специальное оборудование – химия, физика, физкультура, информатика и пр. В таких кабинетах будут регулярно проводить проветривание, обрабатывать все поверхности.

Питание в школе

В 2020 году все ученики 1-4 классов будут обеспечены бесплатными школьными обедами за счет городского и федерального бюджетов. Персонал столовых должен носить маски и перчатки. Кормить школьников будут по особому графику. Для каждого класса заранее будут накрывать стол, чтобы дети не собирались у линии раздачи. Буфеты также будут работать по расписанию.

В крупных школах учеников придется делить на группы по 3-4 класса. На обеды будут выделять всего по 10 минут. Однако детям можно будет приносить еду из дома и перекусывать в классе.

Вернется ли дистанционка?

В настоящий момент чиновники Петербурга рассматривают разные варианты развития событий. Возврат к дистанционному обучению возможен при ухудшении эпидемиологической ситуации в городе. Это может либо полный, либо частичный переход. "Но сегодня рассматривать эти сценарии преждевременно", - заявила врио председателя Комитета по образованию города Ирина Асланян.

При этом если у ученика выявят коронавирус, то весь класс должен будет уйти на дистанционное обучение на две недели. Если заболеет учитель, то на карантин отправятся сразу несколько классов, у которых он преподавал.

Сохранят ли продленку?

В новом учебном году в школах возобновят работу продленки, однако классы смешивать не будут. Планируется, что группы создадут по заявкам родителей учеников 1-4 классов в 663-х школах города. В некоторых учреждениях заработают продленки для учеников 5-6 классов. Режим работы групп продленного дня каждая школа определит сама.

Отменят ли олимпиады?

Районные и городские олимпиады и конкурсы отменять не будут, поскольку они являются важной частью образования. Детей будут рассаживать так, чтобы они находились на определенной дистанции друг от друга.

Фото: pixabay.com, Piter.TV