Роспотребнадзор имеет 18 млн доз для вакцинации населения.

Анна Попова рассказала о циркуляции гриппа в России. Об этом глава Роспотребнадзора заявила во время выступления на заседании правительства с участием президента РФ Владимира Путина. Чиновница отметила, что для вакцинации населения готово уже 18 млн доз. Этого количества хватит на обеспечение лекарством 60% несовершеннолетних в стране. В регионы поступит около 10 млн доз вакцины к первому сентября.

Мы начали мониторинг циркуляции различных вирусов гриппозной и негриппозной этиологии в 17 субъектах Российской Федерации, мы исследовали более полутора тысяч проб и различных вирусов Анна Попова, глава Роспотребнадзора

По словам эксперта, сейчас в России распространяются вирусы негриппозной этиологии. Более половины случаев - это риновирусы (65% населения). Попова добавила, что у каждого десятого человека из случайной выборки наблюдается вирус парагриппа.

Вирус гриппа только один, но это говорит о том, что циркуляция уже есть. Тем более в преддверии нового учебного года важно привить детей Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова назвала регионы, где выше всего доля людей с антителами к коронавирусу.

Видео: kremlin.ru