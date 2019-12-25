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Попова назвала регионы, где выше всего доля людей с антителами к коронавирусу

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Четыре региона России лидируют по количеству населения с антителами на коронавирус.

Анна Попова назвала регионы, где выше всего доля людей с антителами к коронавирусу. Об этом глава Роспотребнадзора заявила во время заседания президиума координационного совета по борьбе с новой инфекцией. По словам чиновницы, наибольшая доля людей с антителами к  COVID-19 зафиксирована медиками в Татарстане, Петербурге, Тюменской и Тульской областях.

Мы продолжаем мониторинг серологических исследований на COVID-19. Сегодня проведено исследование в 26 субъектах во всех возрастных группах населения

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Стоит отметить, что среди отобранных испытуемых в регионах имеют антитела к коронавирусу 24,5% в Тюменской области, 27,8% - в Тульской области, 26% - в Петербурге и 31,5% - в Татарстане.

Попова: число пациентов с коронавирусом в РФ растет медленнее, чем в марте.

Видео: Правительство России

Теги: анна попова, антитела, роспотребназор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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