Анна Попова назвала регионы, где выше всего доля людей с антителами к коронавирусу. Об этом глава Роспотребнадзора заявила во время заседания президиума координационного совета по борьбе с новой инфекцией. По словам чиновницы, наибольшая доля людей с антителами к COVID-19 зафиксирована медиками в Татарстане, Петербурге, Тюменской и Тульской областях.
Мы продолжаем мониторинг серологических исследований на COVID-19. Сегодня проведено исследование в 26 субъектах во всех возрастных группах населения
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Стоит отметить, что среди отобранных испытуемых в регионах имеют антитела к коронавирусу 24,5% в Тюменской области, 27,8% - в Тульской области, 26% - в Петербурге и 31,5% - в Татарстане.
Попова: число пациентов с коронавирусом в РФ растет медленнее, чем в марте.
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