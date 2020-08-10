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Попова: число пациентов с коронавирусом в РФ растет медленнее, чем в марте

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Глава Роспотребнадзора рассказала о статистке зараженных COVID-19 в России.

Глава Роспотребнадзора рассказала, что число пациентов с коронавирусом в России растет в 50 раз медленнее, чем в конце марта. Анна Попова отметила эту динамику во время заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Я бы хотела обратить внимание, что ежедневный темп прироста заболеваемости сегодня составляет 0,6%

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница отметила, что в стране наблюдается уверенный тренд по снижению количества инфицированных COVID-19. Попова считает эпидемиологическую обстановку в России стабилизирующейся. 

Роспотребнадзор предлагает ослабить карантинные ограничения в Петербурге.

Видео: Правительство России

Теги: анна попова, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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