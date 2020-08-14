С 1 сентября в школах вводится масочный режим.

В российских школах запретили массовые мероприятия до конца 2020 года. Мера введена для ограничения распространения пандемии коронавируса. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Запрет вступает в силу и будет длиться до 1 января 2021 года.

Определенные корректировки будут. Сергей Кравцов, министр просвещения России

По его словам, небольшие поправки никак не скажутся на образовательном процессе.

С 1 сентября в школах вводится масочный режим и социальное дистанцирование. Также помещения будут регулярно дезинфицироваться. Ученикам и преподавателям каждый день будут измерять температуру.

Ранее Собянин отменил школьные линейки в Москве 1 сентября.

Видео: Правительство России