В российских школах запретили массовые мероприятия до конца 2020 года. Мера введена для ограничения распространения пандемии коронавируса. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
Запрет вступает в силу и будет длиться до 1 января 2021 года.
Определенные корректировки будут.
Сергей Кравцов, министр просвещения России
По его словам, небольшие поправки никак не скажутся на образовательном процессе.
С 1 сентября в школах вводится масочный режим и социальное дистанцирование. Также помещения будут регулярно дезинфицироваться. Ученикам и преподавателям каждый день будут измерять температуру.
Ранее Собянин отменил школьные линейки в Москве 1 сентября.
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