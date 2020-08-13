Градоначальник отменил все массовые мероприятия в школах до конца года.

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил школьные линейки в Москве 1 сентября. При этом учебный год начнётся в штатном режиме. Ученики будут учиться в очном формате.

Помимо линеек, градоначальник отменил все массовые мероприятия в школах до конца года.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что учебный год начнётся с 1 сентября в обычном формате. По её словам, 92% российских вузов готовы начать учебный год в первый день осени, остальные — с 14 сентября. Отмечается, что высшие учебные заведения могут перенести старт учебного года не более, чем на два месяца.

Видео: Правительство России