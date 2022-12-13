Глава Минобороны ФРГ раскритиковал Венгрию за блокировку дополнительной помощи Украине

Борис Писториус прокомментировал слова венгерского главы МИД петера Сийярто.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил журналистам во время прибытия на встречу профильных ведомств стран-членов Евросоюза в Брюсселе о том, что разочарован официальной позицией Венгрии, которая блокирует предоставлении Вооруженным силам Украины дополнительную военную помощь из Европейского фонда мира.

Я в некоторой степени разочарован и сбит с толку в связи с позицией наших венгерских друзей на вчерашней встрече глав МИД - блокировкой повышения выплат по причинам, которые я не разделяю и не должен разделять... Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ

Напомним, что в понедельник 22 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал прессе о том, Будапешт не согласится на оказание Евросоюзом дополнительной военной помощи киевскому режиму из ЕФМ до того момента, пока венгерский банк OTP (ОТП) не будет исключен из украинского списка "международных спонсоров войны".

В ФРГ заявили, что не располагают техникой для участия в поставках истребителей Украине.

Фото и видео: YouTube / European Commission