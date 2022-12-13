Глава Минобороны ФРГ раскритиковал Венгрию за блокировку дополнительной помощи Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил журналистам во время прибытия на встречу профильных ведомств стран-членов Евросоюза в Брюсселе о том, что разочарован официальной позицией Венгрии, которая блокирует предоставлении Вооруженным силам Украины дополнительную военную помощь из Европейского фонда мира.
Я в некоторой степени разочарован и сбит с толку в связи с позицией наших венгерских друзей на вчерашней встрече глав МИД - блокировкой повышения выплат по причинам, которые я не разделяю и не должен разделять...
Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ
Напомним, что в понедельник 22 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал прессе о том, Будапешт не согласится на оказание Евросоюзом дополнительной военной помощи киевскому режиму из ЕФМ до того момента, пока венгерский банк OTP (ОТП) не будет исключен из украинского списка "международных спонсоров войны".
В ФРГ заявили, что не располагают техникой для участия в поставках истребителей Украине.
Фото и видео: YouTube / European Commission
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