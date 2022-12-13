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Глава Минобороны ФРГ оценил требование Украины об отправке ей истребителей

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Борис Писториус разделяет точку зрения Олафа Шольца.

Глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус оценил требование украинских властей об отправке стране западных истребителей в качестве военной помощи. В эфире телеканала WELT чиновник из ФРГ отметил, что полностью разделяет позицию своего коллеги, немецкого канцлера Олафа Шольца по этой теме. Ранее глава правительства упоминал депутатам на выступлении в бундестаге о том, что Берлин не станет передавать киевскому режиму свою боевую авиацию ни сейчас, ни в будущем. Он добавил, что над территорией Украины ни при  каких условиях не будет вводиться бесполетная зона, так как Запад стремится избегать напряженности в ситуации и э скалации конфликта между РФ и НАТО.

Канцлер об этом ясно заявил. И я разделяю эту точку зрения.

Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ

Министр обороны ФРГ заявил, что не понимает радующихся поставкам танков.

Фото и видео: YouTube / WELT

Теги: борис писториус, военная помощь, германия, истребители, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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