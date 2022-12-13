Глава Минобороны ФРГ оценил требование Украины об отправке ей истребителей

Борис Писториус разделяет точку зрения Олафа Шольца.

Глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус оценил требование украинских властей об отправке стране западных истребителей в качестве военной помощи. В эфире телеканала WELT чиновник из ФРГ отметил, что полностью разделяет позицию своего коллеги, немецкого канцлера Олафа Шольца по этой теме. Ранее глава правительства упоминал депутатам на выступлении в бундестаге о том, что Берлин не станет передавать киевскому режиму свою боевую авиацию ни сейчас, ни в будущем. Он добавил, что над территорией Украины ни при каких условиях не будет вводиться бесполетная зона, так как Запад стремится избегать напряженности в ситуации и э скалации конфликта между РФ и НАТО.

Канцлер об этом ясно заявил. И я разделяю эту точку зрения. Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ

Министр обороны ФРГ заявил, что не понимает радующихся поставкам танков.

Фото и видео: YouTube / WELT