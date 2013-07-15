  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:36
103
RipeHarvest Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил о милитаризации на границе

0 0

Минск видит возникновение новых угроз безопасности в военной сфере и готов принимать ответные меры.

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о нестабильной ситуации на границе с Польшей. По его словам, обстановка накаляется.

Глава ведомства подчеркнул, что у границ создаются группировки войск на западном, так и на южном направлениях, а страны-соседи милитаризуются. Власти обеспокоены этой ситуацией. Они намерены планировать ответные меры. Минск видит возникновение новых угроз безопасности в военной сфере.

Поэтому был определен ряд приоритетных направлений, которые необходимо реализовывать.

Виктор Хренин, глава Минобороны Белоруссии

Ранее мы сообщили, что Лукашенко потребовал у Запада доказательства готовящегося нападения России на Украину.

Видео: Youtube/Информационное агентство БелТА

Теги: белоруссия, глава минобороны белоруссии, польша, хренин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии