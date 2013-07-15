Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил о милитаризации на границе

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о нестабильной ситуации на границе с Польшей. По его словам, обстановка накаляется.
Глава ведомства подчеркнул, что у границ создаются группировки войск на западном, так и на южном направлениях, а страны-соседи милитаризуются. Власти обеспокоены этой ситуацией. Они намерены планировать ответные меры. Минск видит возникновение новых угроз безопасности в военной сфере.
Поэтому был определен ряд приоритетных направлений, которые необходимо реализовывать.
Виктор Хренин, глава Минобороны Белоруссии
Ранее мы сообщили, что Лукашенко потребовал у Запада доказательства готовящегося нападения России на Украину.
Видео: Youtube/Информационное агентство БелТА
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