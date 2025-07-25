Глава Минфина США заявил о возможности остановить российский ОПК

Скотт Бессент сообщил о сотрудничестве с Китаем.

Российский оборонно-промышленный комплекс якобы остановится через три-шесть месяцев в том случае, если Китай прекратит покупать российскую нефть. Соответствующее заявление сделал американский министр по финансам Скотт Бессент, выступая в эфире местного телеканала Fox Business. Ранее, на прошлой неделе лидер Белого дома Дональд Трамп рассказал СМИ, что если в течение 50 дней Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о режиме прекращения огня., то власти из Вашингтона введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против государств мира, которые покупают российскую нефть.

Если китайцы приостановят покупку российской нефти на три или шесть месяцев, я думаю, российская военная машина остановится. Скотт Бессент, глава Минфина США

Иностранный эксперт также объявил, что если Пекин перестанет закупать иранскую нефть, то, вероятно, Тегеран станет более сговорчивым на переговорах по ядерной программе. Глава Минфина сообщил прессе, что он планирует обсудить вопрос поставок российской и иранской нефти на рабочей встрече с китайскими коллегами. Мероприятие состоится на следующей неделе в Стокгольме в рамках второго раунда торговых переговоров.

Telegraph: Трамп хочет сделать Бессента "секретным оружием" против России.

Фото и видео: YouTube / Fox Business