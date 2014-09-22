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Глава Минфина США назвала замедление экономики страны необходимостью

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По ее словам, наступил период перемен, когда рост замедляется.

Глава Минфина США Джанет Йеллен назвала замедление экономики страны необходимостью. Об этом она заявила в интервью телеканалу NBC.

По ее словам, в прошлом году экономика США выросла на 5,5%. Йеллен отметила, что это привело к возвращению на работу людей. Она подчеркнула, что в нынешней ситуации наблюдается рост инфляции в стране, но отсутствуют признаки рецессии.

Мы в период перемен, когда рост замедляется. Это необходимо и соответствует ситуации.

Джанет Йеллен, глава Минфина США

Ранее Нуланд заявила, что США нужны поставки нефти России на мировые рынки.

Видео: YouTube / NBC News

Теги: джанет йеллен, замедление, минфин сша, экономика
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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