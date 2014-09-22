Глава Минфина США назвала замедление экономики страны необходимостью

По ее словам, наступил период перемен, когда рост замедляется.

Глава Минфина США Джанет Йеллен назвала замедление экономики страны необходимостью. Об этом она заявила в интервью телеканалу NBC.

По ее словам, в прошлом году экономика США выросла на 5,5%. Йеллен отметила, что это привело к возвращению на работу людей. Она подчеркнула, что в нынешней ситуации наблюдается рост инфляции в стране, но отсутствуют признаки рецессии.

Мы в период перемен, когда рост замедляется. Это необходимо и соответствует ситуации. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Ранее Нуланд заявила, что США нужны поставки нефти России на мировые рынки.

Видео: YouTube / NBC News