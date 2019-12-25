Глава Минфина США: Россию не удастся исключить из МВФ

Джанет Йеллен рассказала о том, что ситуация по выходу РФ из системы невозможна.

Глава американского министерства по финансам Джанет Йеллен заявила о том, что Россию не удастся исключить из Международного валютного фонда. Соответствующей информацией чиновница поделилась с местными законодателями в рамках заседания профильного комитета в Палате представителей Конгресса США.

Россия - участник МВФ... Большинство членов МВФ согласны, что действия России ужасают. Но не выглядит так, что возможно исключить Россию, учитывая правила. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Напомним, что западные страны в ответ на российскую специальную военную операцию, проводимую на территории Украины, ввели новые антироссийские ограничения. В том числе давление ведется в отношении российских банков и предприятий. Ряд иностранных компания объявили о приост ановке деятельности на внутреннем рынке РФ, а также о закрытии собственных производств в стране. Глава МИД РФ Сергей лавров отметил, что Москва сможет решить все экономические проблемы, которые создает Запад.

Глава Минфина США Йеллен: стоимость рубля не отражает ситуацию в российской экономике.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television