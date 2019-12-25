Джанет Йеллен объяснила, какое давление СШа оказывают на экономику России.

Глава Минфина США Йеллен: стоимость рубля не отражает ситуацию в российской экономике. Соответствующей информацией с местными законодателями поделилась Джанет Йеллен в рамках выступления на слушаниях в профильном комитете Палаты представителей американского Конгресса.

Ограничения России и Центробанка в отношении россиян ведут к ситуации, в которой вы не должны делать выводов из стоимости валюты. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Чиновница уверена в том, что российская экономическая система пошатнулась от введенных против нее западных санкций. Йеллен добавила, что в текущий момент рублевый рынок не свободен, так как ограничения наложены на вывоз валюты и ее покупку. В связи с этим фактором установленная цена на рубль (национальную валюту России) не отражает его реальную ценность.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television