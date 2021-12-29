Глава Минфина США Йеллен: глобальные последствия санкций против России неизбежны

Администрация Белого дома хотела бы, чтобы санкции влияли главным образом на Россию. Однако, подготовленный "пакет санкций" затрагивает людей и компании в финансовом секторе, а также "контроль над экспортом".

В четверг, 17 февраля, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что антироссийские санкции в случае гипотетического вторжения на Украину будут иметь "глобальные последствия". Об этом она заявила в интервью агентству Agence France-Press (AFP).

Йеллен подчеркнула, что администрация Белого дома хотела бы, чтобы санкции влияли главным образом на Россию. Однако, подготовленный "пакет санкций" затрагивает людей и компании в финансовом секторе, а также "контроль над экспортом". В этой связи, новые ограничительные меры могут повлиять на энергетические рынки, учитывая важную роль России как поставщика нефти и газа. На данный момент в США идет проработка этого вопроса. Также глава Минфина США уточнила, что никаких конкретных американских предложений, призванных смягчить для ЕС последствия возможного введения новых санкций против России, не подготовлено.

Ранее мы сообщили, что Псаки отказалась уточнить, каким был бы ответ США на признание РФ независимости ДНР и ЛНР.

Фото: news.yahoo.com