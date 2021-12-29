Псаки отказалась уточнить, каким был бы ответ США на признание РФ независимости ДНР и ЛНР

В Белом доме заявили о ряде возможных мер против РФ.

Официальный представитель администрации американского президента Джен Псаки отказалась уточнить, каким был бы ответ США на признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По мнению Вашингтона, это будет говорить миру об отказе от реализации Минских соглашений Москвой, а также о дальнейшем подрыве российской стороной суверенитета и территориальной целостности соседнего государства, международном нарушении прав Украины. В Белом доме на этот случай будут готовы дать РФ "быстрый и жесткий ответ". Такое заявление чиновница сделала во время регулярного брифинга с журналистами.

Поддержка этого со стороны Кремля будет равносильна тому, как если бы российское правительство полностью отвергло свои собственные обязательства в рамках минских соглашений. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Пресса попросила Псаки уточнить, каким мог бы быть санкционный ответ США. В Белом доме отметили, что располагают целым рядом вариантов действий, которые чиновница отказалась перечислить. Она добавила, что ранее не станет ни о чем сообщать СМИ.

Псаки: заявления об обнаружении массовых захоронений в Донбассе могут быть дезинформацией.

Фото и видео: Белый дом

