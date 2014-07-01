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Глава Минфина Франции рассказал, за счет чего ЕС может расширить санкции
Сегодня, 10:22
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Глава Минфина Франции рассказал, за счет чего ЕС может расширить санкции

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Брюно Ле Мэр назвал несколько вариантов давления на РФ.

Глава министерства по экономике Франции рассказал, за счет чего Евросоюз может расширить антироссийские санкции. Информацией Брюно Ле Мэр поделился с европейскими журналистами по прибытии на встречу Экофина в Брюсселе. Мероприятие транслируется местными службами Еврокомиссии. Чиновник пояснили прессе, что дальнейшее давление на РФ может оказываться за счет введения ограничений по экспорту товаров, импорту продукции, расширения перечня юридических и физических лиц из "черного списка". Совет по финансам ЕС обсудит вопросы сегодня на встрече.

У нас будет обсуждение этих экономических санкций и путей усиления экономических санкций против России. Это может произойти за счёт усиления санкций в отношении экспорта, импорта, расширения списка лиц и компаний, которые будут под санкциями.

Брюно Ле Мэр, глава Минфина Франции

Франция высылает российских дипломатов вслед за Германией.

Фото и видео: European Commission

Теги: брюно ле мэр, евросоюз, минфин, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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