Глава Минэкономразвития считает госрегулирование цен на широкий круг товаров опасным

Максим Решетников назвал риски в регулировании стоимости продуктов по аналогии с лекарствами.

Глава Минэкономразвития России считает государственное регулирование цен на широкий круг товаров опасным. Об этом на пленарном заседании в рамках правительственного часа депутатам заявил глава ведомства Максим Решетников. Чиновник не приветствует контроль за данной продукцией, аналогичный тому, что сформирован по отношению к лекарственным препаратов.

Распространять это на более широкий спектр товаров, как нам кажется, в настоящее время крайне опасно...У нас действительно в системе управления есть хороший опыт госрегулирования, он касается установления цен на лекарства. Этот опыт за последние 10 лет существенно продвинулся Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

Чиновник напомнил, что регулярно ФАС и Росздравнадзор обновляют стоимость на лекарства по регионам. В данном секторе за 2020 год зафиксирован рост стоимости в сегменте жизненно важных препаратов. Этот показатель чуть превышал инфляцию, хотя в нерегулируемых секторах экономики он превышал инфляцию в разы.

В Минэкономразвития оценили спад инвестиций в России в 2020 году в 4,3%.

Фото: YouTube/Россия-24