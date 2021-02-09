Максим Решетников объяснил, что показатель ВВП не так сильно упал благодаря антикризисным мерам, принятым правительством.

В Минэкономразвития оценили спад инвестиций в России в 2020 году в 4,3%. Об этом члена нижней палаты парламента во время правительственного часа на пленарном заседании 9 февраля сообщил глава ведомства Максим Решетников. По мнению чиновника, в сложившихся обстоятельствах, это хороший показатель.

Удалось добиться существенной поддержки инвестиций. Мы оцениваем их сокращение на уровне 4,3%....В совокупности оценка вклада антикризисных мер поддержки в рост экономики составляет 2,5 процентных пункта Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

Эксперт уточнил, что если бы кабмин не ввел меры, поддерживающие экономику страны, то спад ВВП по результатам прошлого года составил бы 5,5%, а не 3,1%, который был зафиксирован Росстатом. На отрасли сказались и две волны ослабления национальной валюты, рост цен на мировых рынках. Эти факторы усилили инфляцию в России.

По словам Решетникова, новый инвестиционный цикл позволит внести вклад в ускорение роста российского ВВП на треть к 2030 году.

Минэкономразвития спрогнозировало сроки восстановления доходов россиян.

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