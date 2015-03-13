МЭР в ближайшее время завершит подготовку предложений по мерам поддержки бизнеса

Министерство экономического развития в ближайшее время завершит подготовку предложений по мерам поддержки бизнеса. В частности, они касаются условий льготного кредитования. С заявлением выступил глава ведомства Максим Решетников в эфире "России-24".
Сейчас мы все параметры досчитываем, на этой неделе досчитаем.
Максим Решетников, министр экономического развития
По его словам, точные параметры будут объявлены в ближайшее время. Также министерство работает по разработке мер по борьбе с безработицей.
Ранее Путин констатировал ухудшение ситуации на мировом продовольственном рынке.
Видео: YouTube / Россия 24
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