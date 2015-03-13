МЭР в ближайшее время завершит подготовку предложений по мерам поддержки бизнеса

Точные параметры будут объявлены в ближайшее время.

Министерство экономического развития в ближайшее время завершит подготовку предложений по мерам поддержки бизнеса. В частности, они касаются условий льготного кредитования. С заявлением выступил глава ведомства Максим Решетников в эфире "России-24".

Сейчас мы все параметры досчитываем, на этой неделе досчитаем. Максим Решетников, министр экономического развития

По его словам, точные параметры будут объявлены в ближайшее время. Также министерство работает по разработке мер по борьбе с безработицей.

Ранее Путин констатировал ухудшение ситуации на мировом продовольственном рынке.

Видео: YouTube / Россия 24