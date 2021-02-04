Президент России Владимир Путин констатировал ухудшение ситуации на мировом продовольственном рынке. Заявление он сделал во время встречи с министром экономического развития Максимом Решетниковым.
Ситуация на рынке продовольствия, на мировом рынке, к сожалению, усугубляется.
Владимир Путин, президент России
Решетников же отметил, что страны-импортёры стали закупать больше продуктов в свои резервы. При этом во многих странах-производителях неутишительный прогноз по урожаю зерна.
Ранее Путин призвал довести до логического завершения предложения кабмина по поддержке занятости.
Видео: YouTube / Россия 24
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