Страны-импортёры стали закупать больше продуктов в свои резервы.

Президент России Владимир Путин констатировал ухудшение ситуации на мировом продовольственном рынке. Заявление он сделал во время встречи с министром экономического развития Максимом Решетниковым.

Ситуация на рынке продовольствия, на мировом рынке, к сожалению, усугубляется. Владимир Путин, президент России

Решетников же отметил, что страны-импортёры стали закупать больше продуктов в свои резервы. При этом во многих странах-производителях неутишительный прогноз по урожаю зерна.

Ранее Путин призвал довести до логического завершения предложения кабмина по поддержке занятости.

Видео: YouTube / Россия 24