  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:12
128
matveyvn
Код вставки плеера

Путин констатировал ухудшение ситуации на мировом продовольственном рынке

0 0

Страны-импортёры стали закупать больше продуктов в свои резервы.

Президент России Владимир Путин констатировал ухудшение ситуации на мировом продовольственном рынке. Заявление он сделал во время встречи с министром экономического развития Максимом Решетниковым.

Ситуация на рынке продовольствия, на мировом рынке, к сожалению, усугубляется.

Владимир Путин, президент России

Решетников же отметил, что страны-импортёры стали закупать больше продуктов в свои резервы. При этом во многих странах-производителях неутишительный прогноз по урожаю зерна.

Ранее Путин призвал довести до логического завершения предложения кабмина по поддержке занятости.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: продукты, путин, решетников
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии