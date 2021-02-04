Путин призвал довести до логического завершения предложения кабмина по поддержке занятости

Минэкономразвития и Минтруд готовят соответствующие предложения.

Владимир Путин призвал довести до логического завершения предложения российского правительства по поддержке занятости населения. Об этом глава РФ сообщил на встрече с руководителем Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Политик призвал чиновника расширить меры поддержки.

Нужно довести эти предложения до логического завершения, чтобы весь этот инструментарий был готов к применению, если это потребуется Владимир Путин, президент России

Немногим ранее Максим Решетников сообщил главе государства о том, как складывается ситуация на рынке труда по стране. Чиновник заявил, что предпринимаются меры по восстановлению занятости населения до того уровня, который был до начала пандемии. Для этого власти поддерживают малый и средний бизнес. Минэкономразвития совместно с Минтрудом готовят инициативы по расширению программ профессионального обучения, а также поддержке бизнес-индустрии.

Путин потребовал не затягивать с предложениями по поддержке самозанятых.

Видео: YouTube / Россия 24