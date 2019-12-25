Российский президент заслушал доклад Максима Решетникова по поводу экспорту российского зерна.

Владимир Путин призвал развивать отечественные биржевые инструменты по торговле зерном. Об этом российский лидер сообщил на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Ранее чиновник доложил президенту о том, что сейчас в РФ нет собственного индикатора по зерну. Он уверен, что государству, как крупнейшему экспортеру данной продукции, следует срочно заняться развитием биржевой торговли.

Что касается рынка продовольственных товаров, в том числе зернового рынка, то, конечно, нам нужно задумываться об этом. У нас то же самое происходит на рынке энергоносителей. Мы одна из крупнейших стран-производителей, а ориентируемся на биржи, которые находятся за границами РФ. То же самое сейчас по зерну Владимир Путин, президент России

Политик напомнил, что для начала Россия должна иметь хотя бы обобщенные сведения по контрактам. Он призвал развивать биржевые инструменты внутри страны.

Решетников: Россия сможет в первом полугодии 2021 года экспортировать 20-21 млн тонн зерна.