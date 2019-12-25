Решетников: Россия сможет в первом полугодии 2021 года экспортировать 20-21 млн тонн зерна

Минэкономразвития разрабатывает механизм по урегулированию экспорта продукции.

Максим Решетников заявил о том, что Россия сможет в первом полугодии 2021 года экспортировать 20-21 млн тонн зерна. Об этом глава Минэкономразвития сообщил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Чиновник рассказал, что в ближайшие месяцы профильное ведомство разработает механизм по регулированию экспорта данного продукта за границу. Он должен начать действовать с 1 апреля текущего года.

На данный момент известно, что механизм будет включать в себя субсидии, которые будут выплачиваться сельскохозяйственным производителям. При этом Решетников отметил риски для макроэкономической стабильности, а также для роста доходов населения из-за повышения стоимости цен на продукты.

Путин: потребители должны чувствовать результат от усилий по сдерживанию цен на продукты.