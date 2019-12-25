Путин: потребители должны чувствовать результат от усилий по сдерживанию цен на продукты

Глава России встретился с министром экономического развития Максимом Решетниковым.

Владимир Путин заявил о том, что потребители должны чувствовать результат от усилий по сдерживанию цен на продукты. Об этом российский лидер заявил на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Глава государства уточнил, что стоимость на социально значимые товары по стране должна регулироваться рыночными механизмами, а также формироваться без административного давления.

В конечном итоге потребитель внутри страны должен почувствовать, что все усилия правительства в этой сфере дают для наших граждан ожидаемый результат...Я знаю, что министерство озаботилось этим, активно занимается Владимир Путин, глава РФ

Политик напомнил Решетникову, что регулирование цен на продукты должно осуществляться в рамках рыночных процедур, рыночными инструментами.

Путин пообещал приехать на педагогический форум в Гатчине.