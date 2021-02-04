Президент призвал Решетникова обратить внимание на поддержку сектора самозанятых граждан.

Владимир Путин потребовал не затягивать с предложениями по поддержке самозанятых. Об этом президент России сообщил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. Политик призвал чиновника как можно быстрее проработать меры поддержки данной категории граждан. Политик считает, что сектор самозанятых особенно пострадал из-за пандемии коронавируса. Решетников напомнил, что уже имеет поручение от президента проанализировать ситуацию и разработать меры поддержки.

Не затягивайте это, потому что это тоже очень важный момент. Тоже люди должны понимать перспективу, что будет в ближайшее время, что им спишут, что не спишут, есть ли какие-то другие способы их поддержать и на что правительство готово пойти в этой связи Владимир Путин, глава РФ

Министр Решетников оценил экономическое положение в России и других странах. Путин подчеркнул, что сейчас обстановка в данной сфере в РФ лучше, чем практически во всех странах ЕС, а также США. По мнению сторон, этого государству удалось добиться за счет принимаемых мер поддержки.

Путин призвал развивать отечественные биржевые инструменты по торговле зерном.

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