Минэкономразвития спрогнозировало сроки восстановления доходов россиян. С заявлением выступил глава ведомства Максим Решетников.
По его словам, реальные доходы граждан РФ начнут увеличиваться в третьем-четвертом кварталах 2021 года.
Мы увидим восстановление доходов населения в этом году.
Максим Решетников, министр экономического развития РФ
Он подчеркнул, что сейчас российская экономика вступила в фазу активного восстановления.
Решетников заметил, что настроения бизнеса меняются с ходом вакцинации - предприниматели уже рассчитывают на рост, а не на на то, чтобы просто выжить.
Ранее МЭР в ближайшее время завершит подготовку предложений по мерам поддержки бизнеса.
Видео: YouTube / Россия 24
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все