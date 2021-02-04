Сейчас российская экономика вступила в фазу активного восстановления, подчеркнул Решетников.

Минэкономразвития спрогнозировало сроки восстановления доходов россиян. С заявлением выступил глава ведомства Максим Решетников.

По его словам, реальные доходы граждан РФ начнут увеличиваться в третьем-четвертом кварталах 2021 года.

Мы увидим восстановление доходов населения в этом году. Максим Решетников, министр экономического развития РФ

Он подчеркнул, что сейчас российская экономика вступила в фазу активного восстановления.

Решетников заметил, что настроения бизнеса меняются с ходом вакцинации - предприниматели уже рассчитывают на рост, а не на на то, чтобы просто выжить.

Ранее МЭР в ближайшее время завершит подготовку предложений по мерам поддержки бизнеса.

Видео: YouTube / Россия 24