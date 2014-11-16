Глава Мексики считает президентом Перу Кастильо

Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал официальную позицию страны по поводу импичмента Кастильо.

Глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о том, что считает действующим президентом Перу Педро Кастильо. Соответствующее заявление глава латиноамериканской республики сделал в ходе пресс-конференции с журналистами. Политик пояснил, что ранее его страна выступила с подробным заявлением, которое было выпущено совместно с Аргентиной, Боливией и Колумбией. Эти государства продолжают называть арестованного Кастильо лидером Перу.

Да, мы заявили об этом в документе … до тех пор, пока они там не разрешат эту ситуацию в рамках закона. Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики

Напомним, что занимавший пост президента Перу Кастильо днем 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос относительно его импичмента. Однако парламентарии все равно собрались на заседании и приняли решение об обставке политика.

Президент Перу заявила, что в кризисе в стране виновата экс-премьер.

Фото и видео: YouTube / Andrés Manuel López Obrador