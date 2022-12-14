Президент Перу заявила, что в кризисе в стране виновата экс-премьер

Дина Болуарте считает ответственной за провоцирование внутреннего конфликта в стране Бетсси Чавес.

Президент Перу Дина Болуарте заявила о том, что во внутреннем политическом кризисе в стране виновата бывший премьер-министр Бетсси Чавес. Глава государства полагает, что эта женщина продолжает влиять на арестованного экс-лидера латиноамериканской республики Педро Кастильо. Президент обвинила Бетсси Чавес в провоцировании конфликта.

Я знаю президента лично, мы с ним не раз разговаривали, много раз обнимались и иногда плакали из-за возникающих ситуаций. Я не верю, что слова, опубликованные в Twitter, принадлежали ему. Его продолжают использовать, им манипулируют, за это несет ответственность премьер Бетсси Чавес, и она должна ответить перед страной за кризис, который развязала. Дина Болуарте, президент Перу

Напомним, что занимавший пост президента Перу Кастильо днем 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос относительно его импичмента. Однако парламентарии все равно собрались на экстренное заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Против лидера страны также выступили Вооруженные силы и правоохранительные органы. В результате политик был задержан из-за обвинений в мятеже, злоупотреблении должностными полномочиями.

В нескольких районах Перу ввели чрезвычайное положение.

Фото и видео: YouTube / RPP Noticias

