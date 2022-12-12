Граждане требуют немедленного проведения выборов и выступают против нового правительства.

В нескольких районах Перу ввели чрезвычайное положение. Об этом заявила новый президент страны Дина Болуарте. Ее слова приводит "РИА Новости".

Массовые протесты проходят в Лиме, Апуримаке, Кахамарке, Арекипе, Ламбаеке, Ике и других регионах. Граждане требуют немедленного проведения выборов и выступают против Болуарте и ее правительства, которых обвиняют в неспособности к диалогу.

Напомним, в начале декабря парламент Перу объявил импичмент занимавшему пост президента Педро Кастильо. Политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Его сменила Болуарте, ставшая первой женщиной-президентом Перу.

Ранее мы сообщали, что в Монголии протестующие потребовали отставки правительства.

Видео: Telegram / РИА Новости