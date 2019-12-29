Глава Marvel озвучил Таноса в новых "Симпсонах"

Речь идет об эпизоде под названием "Барт-злодей".

Руководитель компании Marvel Кевин Файги озвучил главного злодея из "Мстителей" Таноса в новых "Симпсонах". Речь идет об эпизоде под названием "Барт-злодей", в котором супергероев назвали Поборниками.

Создатели мультсериала назвали персонажа Чинносом. В отрывке, опубликованном на YouTube, он дает отпор противникам и собирается использовать на смартфоне приложение Судного дня, чтобы изменить всю Вселенную.

По сюжету один из главных героев Барт случайно узнает детали нового фильма "Поборников" до его выхода в прокат. Вооруженный этими знаниями, он решается стать злодеем – Мальчиком-спойлером.

Ранее мы писали, что второй сезон сериала "Видоизмененный углерод" стартовал на Netflix.

Фото: Twitter / The Simpsons

Видео: YouTube / Animation on FOX