Второй сезон сериала "Видоизмененный углерод" стартовал на Netflix

Действие разворачивается вокруг запутанного убийства.

На стриминговом сервисе Netflix появился второй сезон сериала "Видоизмененный углерод". Действие разворачивается вокруг запутанного убийства.

Земля, XXVII век. Люди научились "сгружать" свое сознание и личность из одного тела в другое. Мир стал идеальным для преступников, полицейских, армии, но не для бывшего военного спецназовца и бывшего повстанца Такеси Ковача. Миллиардер Бэнкрофт нанял его для расследования гибели одного из своих тел. Внешне – явное самоубийство, но Бэнкрофт считает себя неспособным на такой поступок, а воспоминания о последних минутах жизни уничтожены метким выстрелом в запоминающее устройство.

Первый сезон сериала вышел в 2018 году. Роль главного героя Такеши Ковача сыграл шведский актер Юэль Киннаман. Сюжет "Видоизмененного углерода" основан на одноименном романе британского писателя Ричарда Моргана.

В этот раз исполнителем главной роли стал актер Энтони Маки, который приобрел широкую известность благодаря участию в "Мстителях".

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Фото: Википедия